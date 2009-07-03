УАК: рентабельными в 2009 будут продпшеница, рапс и соя

Рентабельными в 2009/10 МГ в Украине будут продовольственная пшеница, рапс и соя с учетом тенденций на мировых рынках. Об этом заявил 2 июня президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, выступая на заседании круглого стола.

Он отметил, что, в частности, мировые цены на фуражное зерно снижаются, тогда как именно на него приходится большая часть валового сбора зерновых в Украине. "В связи с этим наши селяне опять могут получить убытки", - сказал президент УАК.

Л.Козаченко также сообщил, что в 2008 г. на услуги логистики в странах Евросоюза приходилось 17% от закупочной цены зерна, тогда как в Украине - 30%. При этом в 2009 г. в странах ЕС доля логистики в закупочной цене зерна снизилась до 12% (в связи с применением мер административного регулирования и финансовым кризисом), а в Украине - возросла до 39%.

В свою очередь, президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко отметил, что, согласно выводам экспертной группы при Кабинете министров, производство сельхозпродукции в Украине будет рентабельным, в случае если не менее 80% закупочной цены (на условиях FOB) будет поступать непосредственно производителю. "Поэтому мы должны подумать, как сделать так, чтобы те, кто занимается транспортировкой, перевалкой зерна и оказанием сопутствующих услуг, получали не более 20% от цены зерна", - сказал В.Клименко.