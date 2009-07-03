Урожай зерновых в Германия в 2009/10 МГ сократится на 4%

Согласно оценкам German Giant Farming Cooperatives Association, урожай зерновых в Германии в 2009/10 МГ составит 47,84 млн. тонн, что на 4% уступает показателю сезона-2008/09, когда было собрано 49,8 млн. тонн зерна, сообщает АПК-Информ.

Напомним, что предыдущий прогноз ассоциации был озвучен на уровне 47,04 млн. тонн.

Как отмечают аналитики, оценка будущего производства зерновых в Германии была повышена в связи с улучшением погодно-климатических условий в основных регионах выращивания.