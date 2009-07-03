В Украине переходящие остатки зерна составляют 7,5 млн. тонн

Согласно уточнённому балансу зерна на конец 2008/2009 маркетингового года, общие остатки зерна в Украине составят около 7,5 млн. тонн, что почти на 40% больше, чем на аналогичную дату 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в информационном центре Украинской аграрной конфедерации (УАК) со ссылкой на генерального директора УАК Сергея СТОЯНОВА.

Отмечается, что эта цифра включает досрочное (до 1 июля т.г.) поступление на рынок зерна нового урожая в объёме около 1,8 млн. тонн (пшеницы – 0,2 млн. тонн, ячменя – 1,6 млн. тонн).

При этом уточнённые переходящие остатки пшеницы составят 3,1 млн. тонн (на 20% больше, чем в 2008 году), ячменя – 2,3 млн. тонн (на 91% больше), кукурузы – 1 млн. тонн.

Напомним, в 2008 году урожай зерна в Украине составил свыше 53 млн. тонн, при этом Украина экспортировала в 2008/2009 МГ 24,7 млн. тонн зерна.