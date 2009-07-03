Аграрный фонд начинает закупку продзерна

Кабинет Министров Украины своим постановлением № 655 от 1 июля 2009 года «О формировании государственного продовольственного резерва в 2009 году» разрешил Аграрному фонду совершать в установленном порядке для формирования государственного продовольственного резерва закупку продовольственного зерна урожая 2009 года, не связанную с государственным ценовым регулированием.

Текст постановления опубликован на сайте правительства.

Документом разрешается проводить закупку зерна по средневзвешенным ценам, которые сложились на протяжении трех последних торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах, а в случае их уменьшения ниже уровня установленной минимальной цены – по минимальным ценам, установленным для объектов государственного ценового регулирования.