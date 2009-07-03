Этот менеджерский год Аграрный фонд начал с цены на зерно на уровне 1253 грн за тонну. Однако, по оценкам экспертов, цена на зерно будет расти, - сообщил 2 июня на пресс-конференции во Львове заместитель министра аграрной политики Украины Роман Шмидт, сообщает УкрАгроКонсалт.

Насколько вырастет цена на зерно, Роман Шмидт не сообщил. По его словам, прогноз по росту цены сделан на основе валового производства зерна, а также на основе договоров между государством и крупными организациями-закупщиками зерна.