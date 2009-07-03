Пекари не будут создавать запасы зерна - участник рынка

Предприятия украинской хлебопекарной промышленности в 2009-2010 маркетинговом году не будут создавать запасы зерна. Об этом сообщил президент ассоциации хлебопекарной промышленности Владимир Слабовский.

"Нет денег, нет кредитов, невозможно сделать запасы", - сказал В.Слабовский. Президент ассоциации также сообщил, что значительная часть украинского рынка зерна находится в "тени". Он отметил, что биологические нормы потребления хлеба, утвержденные Кабмином, составляют 250-270 г в сутки. "Тогда как по данным, которые есть в Госкомстате, получается, что, например, в Закарпатской обл. суточная норма потребления хлеба составляет 30 г, в Крыму - 90 г. В блокадном Ленинграде, где люди умирали от голода, норма была 120 г в сутки. Это говорит о том, что значительная часть производства, значительная часть рынка находится в "тени"", - заявил В.Слабовский.

http://www.ukragroconsult.com/content/УкрАгроКонсалт