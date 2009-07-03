Кредитный рейтинг облигаций «КОНТИ» подтвержден на уровне «uaА-»

Независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг «uaА-» с прогнозом «стабильный» выпуску облигаций ЗАО «ПО «КОНТИ» (серии В и С) на сумму 200 млн. грн. сроком обращения 3 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Факторы, подтверждающие данный уровень кредитного рейтинга: стойкие рыночные позиции компании; высокий уровень узнаваемости основных брендов; диверсификация производственной базы и географической структуры сбыта продукции группы, что обусловлено наличием трех кондитерских фабрик в Украине и одной – в России; стабильный рост операционных показателей деятельности (в 2008 году рост показателя EBITDA по сравнению с 2007 годом составил 119%, при этом в 2009 году ожидается его рост на 59% по сравнению с 2008 годом и улучшение соотношения чистый долг/EBITDA) и снижение валютных рисков до минимума в первой половине 2009 года.

Долговой инструмент с рейтингом «uaА» характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. Знак «-» обозначает промежуточную категорию рейтинга относительно основных категорий. Стабильный прогноз указывает на отсутствие в текущем периоде условий для изменения рейтинга в течение года.

Справка УНИАН. Компания «КОНТИ» основана в 1997 году и входит в тройку лидеров кондитерского рынка Украины и десятку крупнейших игроков в России. На сегодняшний день в состав группы «КОНТИ» входят ЗАО «ПО «КОНТИ» и ЗАО «КОНТИ-РУС». Основные производственные активы группы: Донецкая, Горловская, Константиновская кондитерские фабрики в Украине и Курская кондитерская фабрика в России.

Продукция компании экспортируется во все страны СНГ.

Основные ТМ группы: «AMOUR» (шоколад Dolci, CARRE, конфеты EsfeRo, орехи в шоколаде «AMOUR»), «Бонжур»-десерт, «Супер-Контик», «Белиссимо», «Мелодика», «Мамулин торт», «BisKonti».