Кабмин утвердил порядок выдачи разрешений на ввоз животных

Кабинет Министров Украины своим постановлением №652 от 1 июля 2009 года утвердил порядок выдачи разрешений на ввоз на территорию Украины животных, продуктов животного происхождения, репродуктивного

материала, биологических продуктов, патологического материала, ветеринарных препаратов, субстанций, кормовых добавок, премиксов и кормов.

Текст соответствующего постановления опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, разрешение на ввоз выдает Госкомветмедицины бесплатно на протяжении 30 дней со дня поступления документов на рассмотрение. Срок действия разрешения – 1 год.