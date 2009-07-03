Кабмин повысил уровень допустимого содержания ГМО в продуктах

Кабинет министров повысил уровень допустимого содержания генетически модифицированных организмов (ГМО) в продуктах питания с 0,1% до 0,9%. Продукты, в которых этот уровень превышен, подлежат маркировке либо изъятию из оборота. Приступить к маркировке товаров производители обязаны уже в июле. Между тем в Кабмине рассматривается вопрос о поэтапном введении обязательной маркировки продуктов, содержащих ГМО.

Вчера стало известно, что 1 июля Кабинет министров утвердил изменения в постановление №468 от 13 мая о введении маркировки пищевых продуктов, содержащих ГМО. Как сообщила вчера Коммерсанту первый зампред Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко, предельный уровень содержания ГМО в пищевой продукции, не требующий маркировки, увеличен до 0,9%. Продукты питания, в которых данная норма превышена, должны содержать обязательные отметки о наличии ГМО.

Напомним, решение об обязательной маркировке продуктов, содержащих ГМО, Кабмин принял 13 мая. Согласно документу, предельный уровень концентрации ГМО составлял 0,1%. С 1 июля продукты, содержащие ГМО, без соответствующих отметок должны изыматься из оборота.

Как сообщила Ъ Татьяна Тимочко, повысить процент допустимого содержания ГМО рекомендовали именно эксперты ее организации. "В Европейском союзе норма 0,9% подразумевает, что производители неумышленно внесли ГМО в продукты питания при использовании или транспортировке сырья. А содержание ГМО выше этого порога считается умышленным внесением с целью получения прибыли",– объяснила она.

Следует отметить, что 18 июня на встрече с представителями предприятий пищевой промышленности премьер-министр Юлия Тимошенко согласилась с их предложением перенести срок введения обязательной маркировки на 1 января 2010 года (см. Ъ от 23 июня). Причиной такого решения стало отсутствие необходимого количества лабораторий по проверке пищевых продуктов на предмет содержания ГМО и невозможность выполнить в установленные сроки все требования Кабмина, касающиеся маркировки продукции. Впрочем, в среду Кабмин фактически оставил в силе решение о введении маркировки с 1 июля.

Вместе с тем, как сообщила Ъ Татьяна Тимочко, 1 июля на заседании правительства рассматривалось предложение Министерства экономики о поэтапном введении маркировки. Согласно этому предложению, до 1 августа должно быть маркировано 20% продукции каждого производителя, до 1 ноября – 50%, а к 1 января 2010 года – 100%. Впрочем, как стало известно Ъ, этот вопрос окончательно не решен.

Производители сельхозпродукции опасаются сложностей, связанных с маркировкой. "Чтобы определить процент содержания ГМО в том или ином продукте, производителю придется обращаться в специальную лабораторию",– объяснил Ъ президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко. При этом, по его оценке, в стране насчитывается несколько десятков тысяч производителей. "В данном случае не важно, маркировать им только 20% процентов продукции или все 100%: такая лаборатория должна быть в каждой области",– отметил господин Козаченко.

Напомним, по данным Госпотребстандарта, в Украине сейчас насчитывается пять лабораторий по проверке пищевых продуктов на предмет содержания ГМО. На прошлой неделе президент Виктор Ющенко поручил Кабмину к 1 сентября создать сеть таких лабораторий. В Госпотребстандарте тогда сообщили Ъ, что в Украине их должно быть не менее 15.

Между тем с 1 июля управление ветеринарной милиции МВД уже приступило к проверке наличия маркировки, указывающей на присутствие ГМО в продуктах питания. Как сообщил Ъ заместитель директора департамента связей с общественностью и международной деятельности МВД Геннадий Гребнев, сотрудники управления проводят рейды среди предпринимателей, однако изъятием товара не занимаются. "Милиционеры только издают предписания устранить недостатки, а в случае их невыполнения обращаются к другим контролирующим органам",– объяснил господин Гребнев.