Гидрометцентр: на Львовщине и Ивано-Франковщине возможны паводки

Вечером 3 июля и на протяжении 4 июля на реках бассейнов Сана, Днестра (в пределах Львовской, Ивано-Франковской областей), Прута, Сирети и реках Закарпатья возможно формирование быстротекущих локальных дождевых паводков с подъемами уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими отметками.

При сильных ливнях в горах существует угроза формирования селевых потоков.

4-7 июля в верховье Припяти и отдельных ее притоках, ожидается продолжение малоинтенсивного подъема уровней воды на 1-3 см за сутки, последующее затопление заводей, сельскохозяйственных угодий; в результате сохранения высоких уровней воды, возможно достижение начального подтапливания отдельных населенных пунктов в Ратновском, Старовыжевском и Любешевском районах Волынской области.