"Терра Фуд" построит 2 молокозавода

Компания "Терра Фуд" намерена в конце 2010 года начать строительство двух молокоперерабатывающих предприятий в восточном и западном регионах Украины.

Об этом сообщил в беседе с корреспондентом УНИАН председатель совета директоров компании Вадим ЧАГАРОВСКИЙ.

«Я думаю, строительство начнется в конце 2010 года», - сказал он. В.ЧАГАРОВСКИЙ сообщил, что предприятия будут находиться в областных центрах на востоке и западе Украины, и компания уже приобрела земельные участки под строительство. Мощности каждого из предприятий планируются на уровне 300 тонн молока в сутки. Инвестиции в строительство одного предприятия оцениваются на уровне 30 млн. долл., срок окупаемости - около 5 лет.

По словам В.ЧАГАРОВСКОГО, в проект будет инвестировано около 50% собственных средств и около 50% - заемных. Сегодня компания ищет стратегического инвестора. «Но мы не отдадим контроль, не отдадим даже блокирующий пакет», - добавил он.

Справка УНИАН. Управляющая компания "Терра Фуд" создана в 2006 году. Это один из крупнейших производственно-торговых холдингов, который включает три направления: молочное, мясное и агропромышленное.

В состав холдинга входят 8 предприятий молочного направления: Белоцерковский молочный завод, Тульчинский сырзавод, Решетиловский маслосырзавод, Крыжопольский сырзавод, Вапнярский молокозавод, Могилев-Подольский молокозавод, Новоодесский маслосырзавод, Корнинский сырзавод. Мясное направление представлено Тульчинским мясокомбинатом. Агропромышленное направление – агрокомплекс «Зеленая долина», объединяющий 15 агропредприятий, которые обрабатывают 26 тыс. га. Основная деятельность агрокомплекса – выращивание и переработка сахарной свеклы, производство сахара и животноводство.