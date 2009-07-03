В Украине негде хранить зерно

Украина испытывает дефицит сертифицированных мощностей по хранению зерновых, что позволяет собственникам элеваторов диктовать условия сельхозпроизводителям

В прошлом году сельхозпроизводители столкнулись с большими проблемами по хранению собранного урожая. «У нас переходящих запасов было 7 миллионов тонн, еще 53 миллиона тонн мы собрали, — рассказывает глава Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко. — Из-за нехватки мощностей по хранению в прошлом году более 20 миллионов тонн зерна хранилось в ненадлежащих условиях». Ситуацию может исправить строительство новых мощностей, однако игроки рынка неохотно инвестируют в инфраструктуру по хранению зерна.

Где храним зерно

Объем сертифицированных мощностей по хранению зерновых и масличных культур в Украине (мощности элеваторов) оценивается экспертами в 31-33 миллиона тонн. «В частной собственности элеваторных мощностей примерно на 23 миллиона тонн», — уточняет Ольга Мозговая, аналитик «УкрАгроКонсалта». Достаточно большие объемы зерновых и масличных в прошлом году аграрии хранили непосредственно в хозяйствах. Причем обычно на неприспособленных для длительного хранения зерна мощностях. «Собранный урожай хранился или на току, или на складах. Отдельные аграрии даже выгоняли технику на улицу, а гаражные помещения заполняли зерном. Понятно, что при таких условиях хранения ухудшается качество», — отмечает Владимир Клименко. По его оценкам, Украина нуждается в строительстве элеваторов с суммарной мощностью 15 миллионов тонн.

При этом эксперты рынка отмечают, что зерноторговые компании развивают в основном мощности по перевалке в портах. По данным Владимира Клименко, за 7 лет портовые мощности по перевалке сельхозкультур увеличились с 6 до 26 миллионов тонн, а в этом году могут достичь 32 миллионов тонн.

Кто строит элеваторы

Строительством либо реконструкцией уже существующих элеваторов занимаются преимущественно крупные компании, которые ориентируются на экспорт зерновых и масличных культур либо продукции их переработки. «Просто предоставлять услуги по хранению зерна в Украине невыгодно, эти услуги себя не окупают», — утверждает директор консалтинговой компании «Про-Агро» Николай Верницкий.

После государственных «Хлеб Украины» и Госрезерва наибольшими мощностями по хранению сельхозкультур в Украине располагают такие крупные игроки, как «Кернел», «Райз», «Зерноторговая компания», «Бунге Украина» и «Альфред С. Топфер Интернешнл (Украина)».

Если говорить о новых мощностях, то тут следует выделить такого крупного сельхозпроизводителя и экс-портера, как «Нибулон». За два года компания увеличила собственные мощности по хранению и перевалке зерновых в полтора раза. Если на конец 2007-го складские мощности зернотрейдера составляли порядка 500 тысяч тонн, то сейчас, по данным пресс-службы компании, элеваторные мощности «Нибулона» составляют 750 тысяч тонн.

По информации Ольги Мозговой, элеваторные мощности в общем за два последних сезона выросли примерно на 3%. «В начавшемся сезоне также предполагается рост на 3-4% с учетом введения на полную мощность крупных проектов компании «Райз», — говорит аналитик. Сейчас на стадии завершения строительства находятся элеваторные комплексы этого экспортера в Лохвице (Полтавская область) и Сумах (на 400 тысяч тонн каждый). В ближайшем будущем новый элеватор «ХПП Добронадиевское» (35 тысяч тонн) на Кировоградщине откроют компании «Гермес-трейдинг» и «УкрАгроКом». А сельскохозяйственная группа «Мрия» до конца 2010 года планирует завершить строительство элеваторов суммарной мощностью хранения более 250 тысяч тонн. Строительство первого из них (на 100 тысяч тонн) уже начато в Тернопольской области.

В то же время те компании, которые еще не начали строительство из-за отсутствия средств, отказываются от своих планов. К примеру, компания «Ленд Вест» (арендует в Украине около 180 тысяч гектаров угодий в Западной Украине) в конце прошлого года приостановила реализацию проекта по строительству четырех элеваторов в Житомирской и Ривненской областях. В этот проект до 2011 года компания планировала инвестировать около 40 миллионов долларов.

Во сколько обойдутся элеваторные мощности

Небольшие компании, а именно к таким можно отнести подавляющее большинство отечественных сельхозпроизводителей, даже в «хорошие» времена не рассматривали возможность строительства собственных элеваторов. По подсчетам «Про-Агро», стоимость оборудования для элеваторов оценивается приблизительно в 200 долларов на тонну. То есть в одно только оборудование для элеватора емкостью 3 тысячи тонн необходимо инвестировать около 600 тысяч долларов. «А еще необходимо оплатить проектные работы, строительство», — говорит Николай Верницкий. — Минимальный срок окупаемости элеватора — 5 лет, и это при условии, что аграрий будет хранить на нем не только свое зерно».

По мнению Верницкого, экономически целесообразно строить элеваторы, может быть, только компаниям с большим товарооборотом. «Чтобы элеватор на 30 тысяч тонн себя окупал, он должен за сезон пропускать 75 тысяч тонн зерна», — уточняет эксперт. В Украине на сегодняшний день такой оборачиваемости у подавляющего большинства элеваторов нет.

Тенденции рынка хранения зерна

Рекордный урожай прошлого сезона обнажил технологическую устарелость и неэффективность отечественного элеваторного хозяйства. «Большая часть элеваторов в нашем регионе — это старые и очень энергозатратные сельхозпредприятия. Как результат, расценки на хранение и погрузочные работы очень высокие», — утверждает Александр Хороший, директор предприятия «Агро-альянс» (Винницкая область). По его словам, все хранилища в этом регионе частные. «Компании за копейки их приобрели, а вкладывать деньги в модернизацию не хотят», — сетует аграрий. В предыдущие 15 лет серьезных проблем с хранением зерна не было, поскольку урожай только единожды (в 2004 году) немного превысил 40 миллионов тонн (в 2008 году — 53 миллиона тонн).

Вне зоны доступа

По словам директора консалтинговой компании «ПроАгро» Николая Верницкого, загруженность сертифицированных элеваторных мощностей в Украине никогда не превышала 60%. На практике многие собственники элеваторов ставят агрария перед выбором: либо он привозит им зерно и продает по указанной цене, либо вообще с ними не сотрудничает. Дело в том, что владельцами негосударственных элеваторов, как правило, являются крупные зернотрейдеры и переработчики. Они заинтересованы в том, чтобы по максимуму загрузить свои мощности собственным зерном. Первые — с тем чтобы аккумулировать крупную корабельную партию и продать ее зарубежному покупателю. Вторые — чтобы обеспечить производство сырьем. «Если зернотрейдинговая компания и принимает «чужое» зерно, то только в том случае, когда не может загрузить элеватор собственным зерном», — уточняет Верницкий.

Производители большие объемы зерна хранят у себя в хозяйствах. Причем, помимо того, что аграрию близлежащий частный элеватор может просто отказать в хранении, есть и другие причины. Например, если зерно хранится в хозяйстве, банку сложнее отобрать его у сельхозпроизводителя за долги. А еще сельхозпроизводителю не придется нервничать по поводу того, сможет ли он забрать свое зерно вовремя и должного качества. «Случается, что вы приезжаете на элеватор забирать свое зерно, но вам говорят, что в наличии его нет — будет через неделю. А у вас уже есть договор с покупателем на отгрузку прямо сейчас. Или, к примеру, вы привозите зерно одного качества, а вам возвращают зерно другого (худшего) качества», — рассказывает Верницкий. Причем, по его словам, такое происходит не только на государственных элеваторах системы «Хлеб Украины», но и на частных.

«Проблема не в нехватке мощностей, а в их расположении, высоких тарифах и доступе к ним», — резюмирует эксперт.

Тарифы на хранение

Что касается тарифов, то в среднем по рынку в прошлом сезоне стоимость хранения зерна составляла 13-15 гривен за тонну в месяц. Помимо стоимости хранения, аграрий должен оплатить прием зерна на элеватор, а это 15-17 гривен за тонну, и отгрузку (когда будет забирать свой товар) — еще 25-30 гривен за тонну. Перед хранением зерно, как правило, нужно подсушить и очистить от примесей — за это тоже нужно заплатить. По словам эксперта Украинского клуба аграрного бизнеса Владимира Лапы, в условиях повышенного спроса многие элеваторы в прошлом сезоне резко повысили тарифы на свои услуги. В новом сезоне, как считает эксперт, им придется поумерить аппетиты. «Стартовые цены на зерно в этом сезоне будут ниже, чем в прошлом. Максимум, на что пойдут элеваторы, это рост цен, соизмеримый с увеличением стоимости энергоресурсов, в первую очередь газа», — прогнозирует Владимир Лапа. Опрошенные «ДЕЛОМ» участники рынка уверены, что цены на услуги элеваторов в этом сезоне вырастут в среднем на 15-20%. Что касается припортовых элеваторов, в которых зернотрейдеры уже начали накапливать экспортные партии зерновых, то они уже подняли свои тарифы. По словам премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, только за последнюю неделю уходящего сезона стоимость услуг припортовых элеваторов возросла на 42%. «Я располагаю информацией, что элеваторы являются составляющей давления на сельхозпроизводителей», — сказала премьер-министр на расширенном заседании правительства в среду.

В сложившейся ситуации Антимонопольный комитет Украины пока что рекомендует Минагрополитики обязать элеваторы в случае повышения стоимости услуг (в том числе за переоформление документов с одного владельца на другого) предоставлять владельцам зерна соответствующие обоснования. В противном случае тарифы на хранение зерна и другие услуги должны оставаться прежними. По словам и.о. председателя АМКУ Александра Мельниченко, в текущем году ведомство направило рекомендации о необходимости исключения из договоров складского хранения пункта о возможности одностороннего повышения стоимости услуг 194 элеваторам.

Дело