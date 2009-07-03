Белоцерковский молочный комбинат намерен экспортировать продукцию в РФ

Белоцерковский молочный комбинат, входящий в компанию «Терра Фуд», намерен начать экспорт своей продукции в Россию.

Об этом сообщил в беседе с корреспондентом УНИАН председатель совета директоров компании «Терра Фуд» Вадим ЧАГАРОВСКИЙ.

«Я думаю, что для нас на протяжении месяца-полтора будет открыта Россия», – сказал он, отметив, что предприятие ожидает инспектирования специалистами РФ.

В.ЧАГАРОВСКИЙ сообщил, что компания намерена экспортировать молочные смеси для мороженого, которые производит для компании «МакДональдз», и сыр «Фета», а в дальнейшем планирует расширить ассортимент экспорта.

Кроме того, по словам В.ЧАГАРОВСКОГО, предприятие подало заявку на инспектирование европейскими комиссарами для получения разрешения на экспорт в страны Евросоюза.

Справка УНИАН. Управляющая компания «Терра Фуд» создана в 2006 году. Это один из крупнейших производственно-торговых холдингов, который включает три направления: молочное, мясное и агропромышленное.

В состав холдинга входят 8 предприятий молочного направления: Белоцерковский молочный завод, Тульчинский сырзавод, Решетиловский маслосырзавод, Крыжопольский сырзавод, Вапнярский молокозавод, Могилев-Подольский молокозавод, Новоодесский маслосырзавод, Корнинский сырзавод. Мясное направление представлено Тульчинским мясокомбинатом, агропромышленное – агрокомплексом «Зеленая долина», который объединяет 15 агропредприятий, обрабатывающих 26 тыс. га. Основная деятельность агрокомплекса – выращивание и переработка сахарной свеклы, производств сахара и животноводство.