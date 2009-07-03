Белоцерковский молочный комбинат намерен произвести 25 тыс. тонн продукции

Белоцерковский молочный комбинат, входящий в компанию «Терра Фуд», намерен в 2009 году произвести 25 тыс. тонн продукции.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН председатель Совета директоров компании «Терра Фуд» Вадим ЧАГАРОВСКИЙ.

По его словам, предприятие намерено в текущем году произвести 25 тыс. тонн продукции, а объем продаж довести до 180 млн. грн. (с НДС).

По словам В.ЧАГАРОВСКОГО, предприятие было запущено только в 2008 году. Его мощность – 250 тонн переработки в сутки, но на сегодня комбинат загружен на 40%. При этом компания планирует до конца текущего года довести показатель загруженности до 70%.

Кроме того, на протяжении полугода предприятие намерено расширить ассортиментную линейку продукции. «Появятся, в том числе, и некоторые кисломолочные продукции, которые еще не производятся в Украине», - сообщил В.ЧАГАРОВСКИЙ.

Справка УНИАН. Управляющая компания «Терра Фуд» создана в 2006 году. Это один из крупнейших производственно-торговых холдингов, который включает три направления: молочное, мясное и агропромышленное.

В состав холдинга входят 8 предприятий молочного направления: Белоцерковский молочный завод, Тульчинский сырзавод, Решетиловский маслосырзавод, Крыжопольский сырзавод, Вапнярский молокозавод, Могилев-Подольский молокозавод, Новоодесский маслосырзавод, Корнинский сырзавод. Мясное направление представлено Тульчинским мясокомбинатом. Агропромышленное направление – агрокомплексом «Зеленая долина», который объединяет 15 агропредприятий, обрабатывающих 26 тыс. га. Основная деятельность агрокомплекса – выращивание и переработка сахарной свеклы, производство сахара и животноводство.