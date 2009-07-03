Директор “Залучанского спиртзавода” уволен

Комиссия концерна “Укрспирт” по проверке вопросов, связанных с производством этилового спирта, приняла решение об освобождении от занимаемой должности директора ГП “Залучанский спиртзавод” (Структурное подразделение “Пидгайчиковский спиртзавод”) Анатолия ДАЛИБОЖИКА. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба концерна.

Сообщается, что по результатам проверок предприятия обнаружены многочисленные факты нарушений технологии производства, несоблюдение требований нормативной документации, действующего законодательства в сфере управления государственным имуществом, нецелевого и нерационального использования денежных средств, искусственного занижения объемов прибыли государственного предприятия.

Было выявлено, что вопреки требованиям действующего законодательства при ДП “Залучанский спиртзавод” было создано дочернее предприятие “Агро”, которое поставляло на предприятие сырье по ценам, которые выше рыночных более чем вдвое.

Точная сумма убытков государству и заводу в результате деятельности А.ДАЛИБОЖИКА еще уточняется, однако, по сообщению концерна, только за последний год директор искусственно уменьшил прибыль Залучанского спиртзавода на около 8 млн. грн.

На основании материалов проверки предприятия в отношении А.ДАЛИБОЖИКА возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что комиссия по проверке вопросов, связанных с производством спирта этилового, была сформирована по приказу председателя концерна “Укрспирт” из специалистов концерна и депутатов Верховной Рады. Проверки будут проводиться выборочно и на других заводах концерна.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укрспирт» создан постановлением Кабинета министров от 29 июня 1996 г. «Об усовершенствовании управления предприятиями спиртовой и ликероводочной промышленности». В концерн входят 76 государственных спиртовых заводов, которые обеспечивают более 95% производства спирта в Украине.

«Укрспирт» в 2008 году сократил производство спирта на 12% - до 27 млн. дал с 31,3 млн. тонн в 2007 году. В 2007 году предприятия концерна произвели 31,3 млн. дал спирта, что на 6% ниже показателя 2006 года.