АМК изучит ситуацию с хранением зерна

Антимонопольный комитет Украины создал рабочую группу для изучения ситуации на рынке хранения зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО вчера во время публичных слушаний в комитете по вопросам урегулирования проблем рынков зерна и услуг по его хранению.

В первую очередь, рабочая группа проверит деятельность элеваторов.

По словам заместителя министра аграрной политики Украины Виктора БОЙКО, основная проблема с элеваторами заключается в их нефиксированной тарифной политике. Он отметил, что цены на прием, сушку и отгрузку зерна сильно колеблются даже в одной области. Например, в Сумской области стоимость сушки зерна составляет от 8,50 грн. до 10 грн. за тонну, а в других областях – от 23 грн. до 32 грн. Самая высокая стоимость хранения зерна на Лихачевском элеваторе Харьковской области – 43 грн. за тонну зерна.

По данным АМК, 226 из 700 элеваторов включили в договоры с владельцами зерна пункт о возможном повышении размера оплаты за хранение зерна по истечении срока предоставления услуги. В отдельных случаях такие действия зерноскладов привели к необоснованному росту стоимости услуги по хранению зерна в 2-3 и даже 5 раз.

Также элеваторы оставляли за собой одностороннее право увеличивать стоимость услуг при изменении стоимости энергоносителей, услуг водо-, газо-, электроснабжения, связи и тому подобное. Таким образом, зерновые склады могут повышать стоимость хранения зерна в среднем на 50%. При этом элеваторы не предоставляют обоснования повышения цены, ни калькуляций расходов, а просто ссылаются на данный пункт в договоре. Ценовым злоупотреблениям на рынке услуг зерновых складов способствует отсутствие механизма расчета тарифов на них.