В Кировограде будет еще один завод по переработке сои

Учредители ОАО «Креатив-групп» сегодня, приветствуя на открытии маслоэкстракционного завода премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО, пообещали до конца года открыть еще один завод по глубокой переработке сои.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель правления Промышленной группы «Креатив» Станислав БЕРЕЗКИН сообщил, что новый перерабатывающий завод будет работать с производственной мощностью 750 тонн в сутки. В основном предприятие будет производить концентраты, текстураты и функциональные белковые смеси на их основе.

Потребителями продукции станут предприятия пищевой промышленности Украины.

В производстве будет использоваться лишь отечественная соя, не ГМО.

Оценивая работу С. БЕРЕЗКИНА, премьер-министр отметила, что «он не простой бизнесмен».

«Он каждый год на Кировоградщине открывает новый завод. Такого в Украине больше нет. Я так понимаю, что вы выходите на сдачу двух заводов в год», - пошутила Ю. ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня с однодневной рабочей поездкой находится в Кировограде, где приняла участие в открытии нового маслоэкстракционного завода по переработке масличных культур ОАО "Креатив-групп" и запустила его в эксплуатацию.