На Днепропетровщине убрано 57,5 тыс. га ранних зерновых

По состоянию на 3 июля, в Днепропетровской области ранние зерновые культуры убраны на площади 57,5 тыс. га из 911,8 тыс. га.

Об этом УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития Днепропетровской областной госадминистрации.

Намолочено 30,4 тыс. тонн озимой пшеницы при средней урожайности 29,8 центнера /га. Озимого ячменя намолочено 135,5 тыс. тонн при урожайности 30,8 центнера/га.

План закупок зерновых в Аграрный фонд по Днепропетровской области составляет 77 тыс. тонн. Сельхозпредприятия региона заявили к продаже 138,2 тыс. тонн.

Биржевые цены на пшеницу 3-го класса составляют 1,2 - 1,3 тыс. грн./тонна. Цены на ячмень 3-го класса - 750 - 900 грн./тонна.