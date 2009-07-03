Кабмин повысил уровень допустимого содержания ГМО

Кабинет министров Украины повысил уровень допустимого содержания ГМО в продуктах с 0,1% до 0,9%. Эта норма предусмотрена постановлением КМУ (от 1 июля 2009 г. №661).

Согласно документу, продукты, содержание ГМО в которых выше 0,9%, подлежат маркировке. В перечне составляющих пищевого продукта после наименования каждого ингредиента из тех, что содержат ГМО или произведены с их использованием, в скобках дописывается “генетически модифицированный”, “содержит генетически модифицированный организм” или “произведен из генетически модифицированного организма” с указанием наименования организма или к каждой такой составляющей делается сноска. Надпись выполняется таким же шрифтом, что и перечень составляющих.

Для пищевых продуктов, которые содержат одну составляющую, надпись “генетически модифицированный”, “содержит генетически модифицированный организм” или “произведенный из генетически модифицированного организма” с указанием наименования организма выполняется на этикетке шрифтом размера не менее 2 мм”.

Пищевые продукты, которые содержат ГМО в объеме более 0,9% или произведены из сельскохозяйственной продукции, содержание ГМО в которой составляет более 0,9%, на которые не нанесена соответствующая надпись, подлежат изъятию из оборота.