Astrum: 800 млн. грн. для аграриев мало

Объявленная Кабмином сумма в 800 млн. грн. на возмещение сельхозпроизводителям процентных ставок по кредитам слишком мала для того, чтобы удовлетворить все запросы украинских аграриев.

Такое мнение высказал УНИАН аналитик Astrum Investment Management Евгений ОКША.

Тем не менее, считает он, данная новость является позитивной для аграрного сектора.

По словам аналитика, «традиционно финансирование агропромышленного сектора сопряжено с более высокими рисками по сравнению с другими секторами экономики». Банки требуют более высоких процентных ставок по кредитам для предприятий сельского хозяйства, напомнил он.

Как отметил Е.ОКША, положение ухудшилось во втором полугодии 2008 – первом полугодии 2009 года, когда из-за финансового кризиса процентные ставки для аграрных компаний выросли на 10-15 пунктов. «Такой рост оказался слишком значительным для большинства сельскохозяйственных производителей, учитывая тот факт, что банковские кредиты для них являются основным источником финансирования», - считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины определил на уровне 800 млн. грн. объем бюджетных расходов в 2009 году на частичное возмещение процентных ставок по кредитам, привлеченным сельскохозяйственными предприятиями в 2006-2009 годах.