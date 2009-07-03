Норма о нотариальном заверении договоров аренды земли отменена
18:12, 03 июля 2009Агро
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Ющенко подписал закон
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Как сообщал УНИАН, 11 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которым исключена норма из Хозяйственного кодекса Украины относительно необходимости нотариального заверения договоров аренды земли.
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