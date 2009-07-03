На Полтавщине убрано 45 тыс. га ранних зерновых

В Полтавской области ранние зерновые и яровые культуры собраны с 45 тыс. га площадей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Главного управления агропромышленного развития Александр СЕНЬ сегодня на селекторном совещании Полтавской облгосадминистрации по вопросам хода уборочной кампании.

По его словам, несмотря на отсутствие дождей, посевы озимых культур находятся в хорошем состоянии.

«По состоянию на сегодня, в области уже собрали 45 тыс. га ранних зерновых и яровых со средней урожайности - 42,6 центнеров с гектара. Урожайность яровой пшеницы - 38,9 центнеров с гектара. Почти 10 тыс. га собрали ячменя», - сказал А.СЕНЬ.

Напомним, 25 июня в Полтавской области началась уборочная кампания. В области подлежит к уборке почти 684 тыс. гектаров ранних зерновых и зернобобовых культур.

В 2008 году аграрии Полтавской области собрали 4,5 млн. тонн валового урожая зерновых и зернобобовых. В 2009 году аграрии Полтавской области планируют собрать свыше 3 млн. тонн зерновых культур.