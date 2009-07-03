ОАО «Полтавский хлебокомбинат» начал изготавливать сухой хлебный квас.

Об этом УНИАН сообщил коммерческий директор предприятия Сергей КУКОБА.

По его словам, ранее комбинат не выпускал этой продукции.

«Квас пакуется по 0,5 кг и 0,3 кг. Первый пакет можно развести водой на 10 литров, а второй на 7 литров», - сказал С.КУКОБА.

Он также отметил, что сухой квас реализуется в собственной торговой сети комбината.

«Первые дни продажи показали, что в день раскупается по 500 кг сухого кваса. Думаю, он понравится жителям Полтавы и региона. Возможно, если его будут хорошо раскупать, то мы больше будем его изготавливать. Сейчас постараемся изучить покупательскую способность», - сказал С.КУКОБА.

Справка УНИАН. Полтавский хлебокомбинат в 2007 г. увеличил в 2,01 раза чистый убыток по сравнению с предыдущим периодом – до 2,08 млн. грн. При этом его доход от реализации продукции возрос с 42,47 до 61,14 млн. Грн., валовая прибыль - с 7,82 до 9,12 млн. Грн., себестоимость реализации - с 27,58 до 41,83 млн. грн.