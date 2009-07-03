Кабмин утвердил порядок предоставления кредитов фермерам

Кабинет министров Украины своим постановлением от 1 июля 2009 г. №651 утвердил порядок использования в текущем году средств Стабилизационного фонда для предоставления кредитов фермерским хозяйствам.

Текст постановления опубликован на сайте парламента.

Порядок определяет механизм использования в 2009 году средств Стабилизационного фонда для предоставления кредитов фермерским хозяйствам, в том числе на приобретение сельскохозяйственной техники отечественного производства.

Главным распорядителем бюджетных средств является Минагрополитики.

Бюджетные средства направляются на предоставление кредитов фермерским хозяйствам, в собственности и/или в аренде которых имеются не более 500 га сельскохозяйственных угодий, на условиях конкурса на возвратной основе в размере, который не превышает 100 тыс. грн. на одно хозяйство.

Финансовая поддержка предоставляется в рамках бюджетных средств, предусмотренных на эти цели.