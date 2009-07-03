Асадчев предлагает проводить ярмарки

Председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ предлагает на поле Полтавской битвы проводить ярмарки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил выступая в прямом эфире телекомпании «Лтава».

«Вот закончились мероприятия по 300-летию Полтавской битвы. Мы к ним готовились. Что касается поля, то оно расчищено от деревьев, построен один редут. Сейчас мы думаем, как провести туда более мощные коммуникации. Там можно будет проводить Полтавские ярмарки», - сказал В.АСАДЧЕВ.

По его словам, поле находится недалеко от центра Полтавы и может служить для проведения ярмарок, подобных Сорочинской.

«Мы сделаем там все редуты, сделаем поле лучше, и все будут довольны проведением там ярмарок», - сказал В.АСАДЧЕВ.