В Виннице торговцы продуктами с приусадебных участков освобождены от уплаты сбора

Винницкий городской совет освободил на 2009-2010 годы от уплаты рыночного сбора с одного торгового места в день граждан, торгующих овощами, фруктами и молокопродуктами с собственных приусадебных участков на специально отведенных для такой торговли местах на городских рынках "Центральный" и "Электротехнический".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель Винницкого горсовета.

Согласно решению, от уплаты рыночного сбора освобождаются граждане, не являющиеся частными предпринимателями или фермерами.

Размер места на специально отведенных для такой торговли местах для торговли овощами, фруктами и молокопродуктами с приусадебных участков - 1,5 кв. м.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2008 года мэрия Винницы установила рыночный сбор в размере 1 грн. с одного торгового места в день для граждан, торгующих овощами, фруктами и молокопродуктами с собственных приусадебных участков.

В Виннице действует 12 официально зарегистрированных рынков.