Ющенко и Тимошенко поздравили кооператоров

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юля ТИМОШЕНКО поздравили кооператоров Украины с Международным днем кооперации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства в приветствии президента отмечается, что “сегодня кооператоры Украины, опираясь на богатые традиции национального кооперативного движения, активно содействуют развитию предпринимательства и утверждению демократических ценностей”.

По убеждению В.ЮЩЕНКО, кооперация обеспечивает равноправное сотрудничество ее участников, органично совмещает индивидуальные интересы с общими, дает возможность реализовывать их в условиях рыночной экономики.

Он выразил уверенность, что “государство и в дальнейшем будет создавать благоприятные условия для дальнейшего развития кооперативных форм ведения хозяйства, распространения в обществе идей кооперации”.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, в своем приветствии Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что “сегодня потребительские кооперативы занимают весомое место в структуре национальной экономики. Кооперативное движение содействует развитию предпринимательской деятельности, а это, в свою очередь, - созданию дополнительных рабочих мест”.

“Правительство и я лично как премьер-министр Украины поддерживаем развитие кооперативного движения в Украине. Именно поэтому недавно правительством учреждена специальная программа по развитию и поддержке обслуживающей кооперации. Теперь совместно с местными органами власти работаем над воплощением в жизнь важной задачи - обеспечение крестьянам, домохозяйствам и мелким фермерским хозяйствам свободного доступа к рынкам”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она уверена, что созданный и укрепленный усилиями кооператоров этот сектор и в дальнейшем будет удовлетворять самые прихотливые потребности населения в высококачественных товарах и услугах, что будет способствовать подъему благосостояния страны в целом и развитию национальной экономики.

В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО выразили благодарность кооператорам за добросовестный ежедневный труд и пожелали крепкого здоровья, счастья, благополучия, неисчерпаемой жизненной энергии и весомых достижений в ответственной и важной работе на благо Украинского народа.