Тимошенко поздравила Одесскую область

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направила поздравительную телеграмму председателю Одесской областной государственной администрации в связи с намолотом первого миллиона тонн зерна нового урожая.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

„Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с мировым финансовым кризисом, аграриям Одесской области в рекордные сроки удалось собрать первый миллион тонн зерна. Верю, что и в этом году, невзирая на все сложности, мы сможем повторить прошлогодний рекорд по сбору зерновых”, - говорится в телеграмме. Также в ней премьер поблагодарила крестьян Одесской области за самоотверженный труд и выразила уверенность, что их „трудовые достижения станут примером для аграриев всего государства”.