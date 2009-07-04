В Херсонской области хотят объединить ПТУ

Херсонский областной совет утвердил концепцию развития профессионально-технического образования и обучения в Херсонской области в 2009-2010 гг.

Соответствующее решение принято на сессии Херсонского облсовета 2 июля.

Согласно концепции, ее принятие связано с «необходимостью в более гибком реагировании профессионально-технических учебных заведений на потребности рынка труда, увеличении их экономической самостоятельности, интенсивном привлечении инвестиций в развитие системы профессионального образования и обучения».

Концепция предусматривает реорганизацию ряда профессионально-технических учебных заведений, открытие их филиалов и новых специальностей.

В частности, уже в этом году планируется реорганизовать Херсонский профессиональный лицей в высшее училище ресторанного хозяйства; создать Херсонское высшее училище дизайна и сервиса (для подготовки специалистов для швейного и текстильного производства) путем объединения ПТУ № 10 и Херсонского профессионального лицея сферы услуг.

Также в 2009 г. планируется объединить Херсонский профессиональный машиностроительный лицей и Херсонский профессиональный судостроительный лицей с целью обеспечения на базе объединенного учебного заведения подготовку рабочих для машино- и судостроения.

В 2010 г. планируется открыть создать общий центр обработки земли (ПТУ + сельхозпредприятие) с привлечением материально-технической базы и сотрудников ПТУ № 22, ПТУ № 26 и Каховского профессионального аграрного лицея.

В 2009 г. предполагается открытие на базе различных профтехучилищ обучения по специальностям трубогибщик судовой, монтажник пожарной сигнализации, оператор компьютерной верстки, виноградарь и винодел, садовник.

В 2010 г. планируется начать подготовку операторов дождевальных машин (Каховский профессиональный аграрный лицей); ткачей (Херсонское высшее училище дизайна и сервиса); кузнецов, лесников, егерей, гончаров и агентов по туризму, а также открыть специализированные группы для обучения людей с недостатками слуха.

Кроме того, в 2009-2010 гг. планируется открыть филиал ПТУ № 26 (с. Гавриловка Нововоронцовского района Херсонской области) в райцентре Нововоронцовка.

Финансирование реформ в профтехобразовании области будет осуществляться за счет средств из госбюджета, а также за счет средств, вырученных от производственной деятельности самих ПТУ и спонсорских взносов.

Справка УНИАН. Сейчас в Херсонской области 28 профессионально-технических учебных заведений, в т. ч. 2 - в колониях по исполнению наказаний. Все эти заведения обучают 11 тысяч человек по 95 специальностям.