Эксперт: Украина должна ответить на действия Казахстана

Введение Казахстаном «фактически запретительных защитных мер» в отношении импорта ряда кондитерских изделий должно стать предметом реагирования со стороны украинского правительства.

Как сообщила УНИАН пресс-служба корпорации «Бисквит-Шоколад», такое мнение высказала президент корпорации Алла КОВАЛЕНКО.

Она отметила, что в прошлом году доля Казахстана в экспорте украинских кондитерских изделий составляла 21%, а общий объем продаж в эту страну достиг почти 140 млн. долл.

«Введение высокой импортной пошлины на ряд сахаристых изделий ударит, прежде всего, по кондитерской промышленности Украины, которая сегодня является крупнейшим поставщиком этой продукции в Казахстан. Это в условиях общего снижения продаж и мирового экономического кризиса приведет к значительному сокращению поступлений валютной выручки в нашу страну и снижению доходов Государственного бюджета», - отметила А.КОВАЛЕНКО.

По ее словам, украинским кондитерам в сегодняшних условиях «практически невозможно быстро восполнить возникающие экспортные потери за счет других рынков».

Она отметила, что специальное расследование по импорту карамели и конфет в Республику Казахстан, предшествовавшее введению пошлины, проводилось в закрытой форме, а материалы расследования, в нарушение международных правил, заинтересованным сторонам не предоставлялись.

По мнению А.КОВАЛЕНКО, в таких условиях правительство Украины обязано встать на защиту отечественного производителя и начать переговоры, чтобы добиться отмены запретительной импортной пошлины.

«Дело в том, что цены на украинские и казахские изделия на казахском рынке были практически одинаковы, и ни о каком демпинге речь просто не может идти. Если покупатель чаще отдавал предпочтение украинским сладостям, то руководствовался, прежде всего, потребительскими свойствами продукции, а не ее ценой. Учитывая ту закрытость, которую Казахстан продемонстрировал при проведении спецрасследования, мы имеем все основания сомневаться в обоснованности предпринятых его правительством шагов», - сказала президент компании.

Она также выразила сомнение в том, что заявленная при повышении пошлины цель будет достигнута. «Производители кондитерских изделий Казахстана имеют ограниченные мощности, и введение защитной пошлины приведет не столько к развитию их производства, расширению ассортимента продукции и повышению ее качества, сколько к повышению внутренних цен на кондитерские изделия, отчего пострадает казахский потребитель», - заявила А.КОВАЛЕНКО.

Напомним, правительство Республики Казахстан своим постановлением №850 от 8 июня 2009 г. ввело временные защитные меры в отношении импорта некоторых кондитерских изделий в виде 28%-й пошлины. Срок действия временных мер – до 20 сентября 2009 г. Этой мере предшествовало специальное расследование по импорту карамели и конфет в Республику Казахстан. В соответствии с заявлением казахской стороны, существенно увеличивающийся импорт наносит ощутимый ущерб местным производителям.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» - производитель кондитерской продукции. Корпорация основана в 2004 году в составе АОЗТ «Кондитерская фабрика «Харьковчанка» (на рынке - с 1896 года), АОЗТ «Харьковская бисквитная фабрика» (с 1935 года), ООО «Торговый дом «Престиж». В сферу ее управления также входят ОАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ЗАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка» и российская компания ООО «Бисквит-Шоколад», зарегистрированная в городе Валуйки Белгородской области. Под брендом «Бисквит-Шоколад» выпускается больше 20-ти групп кондитерских изделий.

Чистый доход корпорации по итогам 2008 года составил почти 590 млн. грн., чистая прибыль – 34,5 млн. грн., объем производства в натуральном выражении - 57,4 тыс. тонн кондитерских изделий.

Компания поставляет кондитерские изделия более чем в 20 стран мира, удельный вес экспорта по итогам прошлого года - около 30%.