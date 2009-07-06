Власти Индии разрешили экспорт пшеницы

Власти Индии впервые за последние 2 года разрешили экспорт пшеницы в объеме 900 тыс. тонн, однако данное разрешение было выдано только государственным операторам - MMTC, STC и PEC.

Напомним, ранее частным экспортерам было дано разрешение на продажу на внешние рынки 650 тыс. тонн продуктов переработки пшеницы.

По словам представителей Министерства внешней торговли Индии, разрешение на экспорт пшеницы будет действовать до марта 2010 г.

Согласно прогнозам трейдеров, индийская пшеница будет реализоваться в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока по цене более 240 долл. за тонну, что на 20-30 долл. превысит стоимость причерноморского и американского зерна.

В то же время, правительство Индии не удовлетворило просьбы экспортеров относительно субсидирования экспорта пшеницы, поэтому поставки зерна, вероятнее всего, будет выгодно осуществлять лишь в Бангладеш, передает АПК-информ.