По данным товарной зерновой биржи Буэнос-Айреса, в течение первых пяти месяцев 2009 г. фермеры собрали 12.57 млн. тонн масличных, что на 1,4% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по май из собранного урожая сои было произведено 2.41 млн. тонн соевого масла, рост по сравнению с прошлым годом составляет 1,6%. Производство соевого шрота выросло на 0,1% и достигло 9.64 млн тонн.

Аргентина замыкает тройку лидеров по экспорту сои и продуктов ее переработки, куда входят США и Бразилия.

Кроме того, Аргентина является мировым лидером по производству подсолнечного масла. Производство за первые пять месяцев года составило 710,600 tons, на 15.5% ниже показетелей прошлого года. Урожай подсолнечника составил 1.71 млн тонн.

С 2008 г. статистические службы правительства страны не ведут отчетности по рынку зерновых и масличных, биржа Буэнос-Айреса является единственным источником подобной информации. Конфликт между государственным сектором и фермерами произрастает из-за размера экспортных пошлин и сельскохозяйственной политики в целом, передает «Агро Перспектива».