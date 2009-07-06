Компания “Сандора» вывела на рынок новый продукт - газированные напитки ТМ «ФруТонус».

"ФруТонус" - серия сладких газированных напитков, разработанных специалистами компании «Сандора» в четырех вкусовых вариациях: яблоко + шиповник, лимон + эхинацея, апельсин + облепиха и груша + липа. Основными компонентами напитков являются натуральные соки яблока, лимона, апельсина и груши в сочетании с экстрактами целебных растений.

Газированные напитки «ФруТонус» разливаются на производственном комплексе № 2 компании «Сандора» в с. Мешково-Погорелово (Николаевская обл.). Для их производства была установлена специальная линия мощностью 170 млн. литров в год.

До конца 2009 году компания планирует произвести 8 млн. литров этого напитка. На рынке продукт будет представлен в форматах РЕТ упаковки 0,5л, 1л и 2л.

Справка УНИАН. ООО «Сандора» является одним из крупнейших производителей соковой продукции в Украине и входит в корпорацию Pepsi Americas и PepsiCo.

Производственные мощности компании включают завод по переработке фруктов, овощей и производству соков; завод по производству соков (Николаевская обл.); два завода по переработке фруктов и овощей (АР Крим, Херсонская обл.) Портфель торговых марок компании состоит из соковых брендов («Сандора», «Сандорик», «Дар», «Садочок», «Николаевский соковый завод»), соковых напитков SANDAY, холодных чаев Lipton Ice Tea и Sanday Ice Tea, брендов вина («Золота Ольвія» и «Святкова Колекція»), энергетического напитка Adrenaline Rush и чипсов Lay’s.