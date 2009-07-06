Россия заняла 14% мирового рынка пшеницы и ячменя

Аналитический центр компании «Русагротранс», объявил о результатах 2008-2009 зернового года, передает Портал о зерновом рынке . По итогам года Россия поставила абсолютный рекорд по объемам экспорта зерна: доля России на мировом рынке поставок пшеницы и ячменя составила 14% - наша страна поднялась с третьего на второе место в мире по объемам экспорта этих зерновых, обогнав Канаду (12%) и уступив только США (17%). Третье место по объемам экспорта пшеницы и ячменя в этом году заняла Украина – (12,4 %, 19 млн. тонн).

По данным аналитического центра «Русагротранса», в 2008-2009 году Россия экспортировала 21,2 млн. тонн пшеницы и ячменя, из них: 18 млн. т пшеницы (вкл. 0,6 млн. т муки в зерновом эквиваленте), 3,2 млн. т тонн ячменя. До этого рекордным по объемам экспортных поставок был 2002-2003 зерновой год, когда объемы экспорта пшеницы и ячменя из России составили 18,0 млн. тонн. В остальные годы с момента начала экспортных поставок зерновых в 2001 году ежегодные объемы не превышали 12-13 млн. тонн. В 2007-2008 зерновом году Россия занимала на мировом рынке поставок пшеницы и ячменя 10% с 13,4 млн. тонн (третье место после США и Канады).

Крупнейшим рынком сбыта российского зерна стали Египет – 5,4 млн. тонн (24,5%), Турция – 2,4 млн. тонн (10,9%), Саудовская Аравия – 1,5 млн. тонн (6,8%).

Доля ж/д транспорта в общем объеме экспорта из России в 2008/09 составила порядка 43% или 9,5 млн. т, что также является рекордным объемом. Под влиянием закрепления России в качестве одного из лидеров на мировом рынке зерна, наметилась тенденция смещения в сторону экспорта перевозки зерна ж/д транспортом. Так, с сезона 2001/02 по настоящее время ж/д перевозка на экспорт увеличилась с 3,5 млн. т до 9,5 млн. т.

Увеличение объемов экспорта зерна из России сопровождалось стремительным развитием экспортной инфраструктуры. Мощности портов в настоящее время составляют порядка 20 млн. т зерна в год (в 2001 г. – не более 8 млн. т).

Порты Новороссийск и Туапсе, в направлении которых в основном идут железнодорожные перевозки, в сезоне 2008/09 обеспечили почти 50% экспорта или 11,5 млн. т, в том числе 10,9 млн. т – Новороссийск. Около 6% экспорта приходится на станцию Самур (вывоз в Азербайджан) – 1,3 млн. т. Через малые (мелководные) порты, принимающие суда объемом погрузки не более 5 тыс. т, вывезено порядка 8 млн. т или 3,9% от общего экспорта из России.

В 2008/2009 году за счет рекордного урожая потенциальный экспортный ресурс России достиг величины в 32 млн. тонн. При этом максимальные мощности портов по перевалке зерновых, которые в текущем сезоне были использованы практически на 100%, составляют не более 20 млн. тонн.

Таким образом, несмотря на хорошие результаты этого года и общее развитие отрасли, дефицит портовых мощностей для обеспечения экспорта составляет порядка 12 млн. тонн. Неразвитость мощностей хранения, логистической инфраструктуры и отсутствие стратегического планирования с годовым горизонтом приводит к частичному закупориванию экспортной системы, в т.ч. урожаем прошлого года, что может повлечь за собой чрезмерную волатильность зернового рынка в этом году.

«В начавшемся сезоне 2009/10 валовой сбор хоть и уменьшится, но весьма вероятно будет на высоком уровне – 94-98 млн. т. Это означает, что, при удачной конъюнктуре и поддержке экспорта со стороны государства, Россия вполне может довести свою долю на рынке пшеницы и ячменя до 15%, оставив за собой второе место на мировом рынке. Экспортные ж/д перевозки, в том числе благодаря внедрению новых логистических технологий ЗАО «Русагротранс», могут возрасти с 9,5 млн. т до 11 млн. т. Чтобы и в дальнейшем удерживать на зерновом рынке ведущие позиции, необходима полная модернизация всей инфраструктуры, в первую очередь железнодорожной и портовой. «Русагротранс» уже предпринял первые шаги в этом направлении, наша инвестиционная программа в этом году составляет 4 млрд.руб.» - прокомментировал Первый заместитель генерального директора ЗАО «Русагротранс» Олег Рогачев.

Справочно: ЗАО «Русагротранс» — крупнейший инфраструктурный оператор в сфере железнодорожных перевозок зерновых грузов. В подвижном парке компании 22 тыс. вагонов, в том числе 8 тыс. собственных и 14 тыс. арендованных у ОАО «РЖД». На территории России действуют 6 филиалов Компании. Учредителями компании являются ОАО «Первая грузовая компания» (51% акций) и ООО «Русская транспортная компания» (49% акций).