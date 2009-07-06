Дилерский центр «Бобруйскагромаш» открыт в Ашхабаде

ОАО «Бобруйскагромаш» подписало дилерский договор с компанией «АМАКО» (American Machinery Company), которая будет заниматься поставкой, реализацией, гарантийным и сервисным обслуживанием сельхозтехники производства предприятия в Туркменистане, передает http://www.turkmenistan.ru .

По сообщению пресс-службы «Бобруйскагромаш», документ подписан по итогам переговоров генерального директора предприятия с представителями Министерства сельского хозяйства Туркменистана, ассоциации «Туркменобахызмат» и корпорации «АМАКО».

В соответствии с достигнутыми договоренностями в ближайшее время для проведения полевых испытаний в природно-климатических условиях Туркменистана будут отгружены четыре вида машин для внесения удобрений и заготовки кормов.

«Если испытания пройдут успешно, мы надеемся на заключение нескольких договоров на поставку техники на этот весьма перспективный для нас рынок», – заявил заместитель генерального директора ОАО «Бобруйскагромаш» Александр Еремеев.

Напомним, в 2008 году ОАО «Бобруйскагромаш» поставило в Туркмению 500 машин для внесения минеральных удобрений МТТ-4У на общую сумму 6,5 млн. долл. США.