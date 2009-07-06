ОГА: аграрии Харьковщины обеспечены горючим на уровне прошлого года

"Нынешний уровень обеспеченности горючим отвечает уровню прошлого года", отмечает заместитель председателя облгосадминистрации Виктор ЗВЕРЕВ, сообщает сайт ХОГА.

По его словам, на сегодня хозяйства области для проведения сбора ранних зерновых и зернобобовых культур закупили 19,1 тыс. тонн дизельного топлива, что составляет 75% от потребности.

За прошлую неделю поступило 1,9 тыс. тонн. Нынешний уровень обеспеченности горючим соответствует уровню прошлого года.

На 100% обеспечены дизельным горючим хозяйства Волчанского (120%), Купянского (112%), Печенежского (123%), и Чугуевского (100%) районов.