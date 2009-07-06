Агрокомитет ВР рекомендует доработать изменения в Закон о личном крестьянском хозяйстве

Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует парламенту направить на доработку законопроект о внесении изменений в Закон "О личном крестьянском хозяйстве" (относительно регистрации в государственной службе занятости). Об этом говорится в сообщении Информационного управления Верховной Рады, размещенном на официальном сайте ВР.

Законопроект (регистр. №4566) предлагает уточнить понятие "личного крестьянского хозяйства", категорию лиц, которые считаются его членами и т.п. Проект содержит положение относительно их учета сельскими, поселковыми и городскими советами по месту расположения земельного участка, а также определяет, при каких условиях робота в личном крестьянском хозяйстве является основной для члена такого хозяйства.

Во время обсуждения члены Комитета высказали ряд замечаний к законопроекту. В частности, отмечалось, что его норма о прекращении членства в личном крестьянском хозяйстве одновременно с прекращением права собственности на земельный участок для ведения такого хозяйства или договора аренды соответствующего земельного участка не согласовывается с положениями статьи 5 действующего закона. Последняя, подчеркивали народные депутаты, предусматривает право каждого члена личного крестьянского хозяйства на выход из него и выделение надлежащего ему земельного участка в натуре (на местности). Кроме того, отмечают парламентарии, статьей 11 закона предусмотрены условия прекращения ведения личного крестьянского хозяйства.

По мнению народных депутатов, нецелесообразно также устанавливать перечень документов, на основании которых сельские, поселковые, городские советы ведут учет личных крестьянских хозяйств, поскольку такой учет ведется ими в соответствии с Инструкцией по ведению похозяйственного учета в сельских, поселковых, городских советах, утвержденной приказом Госкомстата Украины.