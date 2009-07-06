В ряде регионов РФ крайне сложная агрометеорологическая ситуация

С 19 июня на юге России стартовала уборочная кампания. По предварительным прогнозам, уборка урожая будет проводиться на площади не менее 78 млн. га, что на 2,5% больше, чем в прошлом году. В том числе по зерновым культурам – около 47 млн. га, из которых 16 млн. га – озимые и 31 млн. га - яровые.

В 2008 году было вовлечено в оборот дополнительно 2 млн. 400 тыс. га, в 2009 году прогнозируется дополнительно ввести более 2,0 млн. га.

В уборке урожая будут участвовать свыше 135 тысяч зерноуборочных комбайнов и более 180 тысяч единиц различной кормоуборочной техники. Техническая готовность зерноуборочных комбайнов выше прошлого года на 2%,по остальной технике - на уровне 2008 года. Наиболее подготовлены к уборочной кампании Южный, Центральный и Приволжский федеральные округа.

За счет согласованных действий Минэнерго, Министерства сельского хозяйства и нефтяных компаний, были зафиксированы оптовые цены на ГСМ на весь период проведения весенне-полевых работ. В результате, экономия для сельхозтоваропроизводителей составила более 2,5 млрд. рублей.

Перед началом уборочных работ снова отмечен рост оптовых цен на горюче-смазочные материалы. За последний месяц оптовая цена на автобензин выросла более чем на 17%, а на дизельное топливо – на 7,5%. Минсельхозом России была проведена работа с Минэнерго и достигнута предварительная договоренность о предоставлении сельхозтоваропроизводителям фиксированной скидки на приобретение ГСМ в размере 10% от оптовой цены на весь период уборочных работ и озимого сева.

В целом по России, обеспечение дизельным топливом относительно заявленного объема на период уборочной составляет 21,4%, автобензином – 13,2%, что соответственно, на 35% и 11% выше показателей предыдущего года.

По оперативным данным на 2 июля текущего года, сельскохозяйственные товаропроизводители приобрели 1 млн. 760 тыс. тонн минеральных удобрений. Стабилизация цен в 2009 году позволила предприятиям АПК увеличить объем закупок на 5%.

Из федерального и регионального бюджетов возмещается до 50% стоимости внесенных удобрений. Объем субсидий из федерального бюджета в 2009 году составит 9,6 млрд. руб.

Необходимо отметить, что при общей незначительной доле гибели посевов в целом по стране (около 3-4%, что является среднемноголетним показателем), От засухи на текущую дату гибель яровых произошла на площади более 2 млн. 100 тыс. га, из которых более 25% приходится на Самарскую область (около 600 тыс. га – или 70% от посевов в регионе).

Также от засухи пострадали: Оренбургскую область, Саратовская область, Республика Татарстан, Волгоградская область, Республика Башкортостан и Пензенская область.

Министерство работает над оказанием адресной поддержки регионам в наибольшей степени пострадавшим от природных катаклизмов. В частности, планируется направить в Самарскую область до 500 тыс. тонн продовольственного и фуражного зерна из интервенционного фонда.

За счет работы противоградовых служб в Южном федеральном округе предотвращен ущерб на сумму более 230 млн. рублей.

В целом на предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций Минсельхозом России в 2009 году предусмотрено более 85 млн. рублей.

С 19 июня сельхозтоваропроизводителями Южного федерального округа на текущую дату намолочено около 2 млн. 800 тыс. тонн зерна. Уборка идет в нормальном режиме.

В целом валовой сбор зерновых и зернобобовых культур прогнозируется в 2009 году в объеме около 85 млн. тонн, что выше среднегодовых значений за последние 10 лет.

Планируемый объем производства зерна полностью удовлетворит внутренние потребности страны в продовольственном и фуражном зерне (около 76 млн. тонн) и позволит сохранить экспортный потенциал России.

В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей еще в марте Министерством были объявлены цены по зерновым интервенциям. В частности, предельный уровень минимальных цен по пшенице 3 класса составит 5,5-6 тыс. рублей за тонну в зависимости от региона, по пшенице 4 класса – 4800-4900 рублей, по ржи группы А – 3900 рублей.

В настоящий момент свободные мощности для хранения зерна интервенционного фонда составляют 5 млн. 800 тыс. тонн, чтодостаточно для проведения закупочных интервенций. Для хранения зерна интервенционного фонда отобраны 482 элеватора с общей емкостью – 14,2 млн. тонн.

Минсельхоз проводит семинары для cельхозтоваропроизводителей по вопросам участия в зерновых интервенциях. 2 июля такое мероприятие было проведено в Липецкой области.

Общий объем краткосрочных кредитов на проведение сезонных полевых работ в 2009 году составит 229 млрд. рублей.

На проведение весенних полевых работ банками было выдано кредитов на сумму 105 млрд. 800 млн. рублей, что на 2% выше показателя предыдущего года.

На субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам из федерального бюджета в 2009 году предусмотрено 14 млрд. 900 млн. рублей, из которых более 6 млрд. 500 млн. руб. (44%) уже перечислено в региональные бюджеты.