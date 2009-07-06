«Параллель» поставит аграриям Донецкой области дизтопливо и бензин

Компания «Параллель», крупнейший региональный оператор на рынке торговли нефтепродуктами, поставит сельхозпроизводителям Донецкой области для проведения уборочной кампании дизельное топливо и низкооктановый бензин по льготным ценам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в частности, компания «Параллель» обязалась поставить сельхозпроизводителям Донецкой области 1,543 тыс. тонн дизельного топлива и 2,751 тыс. тонн низкооктанового бензина. Поставки будут осуществляться по ценам, установленным с учетом отпускных цен производителя, расходов на транспорт и хранение и уровня рентабельности не более 5%.

В компании отмечают, что по льготным ценам аграрии смогут покупать топливо, произведенное Шебелинским ГПЗ (ДК «Укргазвыдобування»). Первые отгрузки «Параллель» намерена начать на этой неделе.

По словам директора компании «Параллель» Дмитрия КУЛИКА, нефтетрейдеры как операторы стратегического продукта для сельхозпроизводителей должны занимать ответственную позицию в отношении аграриев, особенно в период проведения полевых работ.

«Считая социальные инвестиции неотъемлемой частью нашей стратегии развития, мы приняли решение продолжить участие в программе правительства по обеспечению сельхозпредприятий льготным топливом. «Параллель» как крупный игрок на рынке оптовых продаж располагает для этого достаточными техническими и человеческими ресурсами», – отметил он.

Всего Кабинет Министров выделил 90 тыс. тонн светлых нефтепродуктов (39 тыс. тонн дизтоплива и 51 тыс. тонн бензина) по сниженным ценам для нужд аграриев на период проведения уборочной кампании.

Как сообщал УНИАН, компания «Параллель» этой весной уже сотрудничала с правительством в рамках посевной кампании. За этот период, по данным компании, было отгружено 632,5 тонн бензина А-76 и 1506,7 тонн дизельного топлива.

Справка УНИАН. Компания «Параллель» – национальный украинский оператор сетей из 68 АЗС и АЗК, 20 из которых работают под брендом «Параллель» (Донецк и Донецкая область), 47 АЗС – под брендом «Гефест» (Донецкая, Кировоградская, Луганская, Запорожская, Днепропетровская, Сумская, Харьковская области и АР Крым) и 1 АЗК под торговой маркой PitStop (Донецк).

Через данные сети АЗС и АЗК компания реализует моторное топливо, в том числе фирменные бензины и дизельное топливо евростандарта под брендом Perfekt.

Компания выступает эксклюзивным поставщиком светлых нефтепродуктов в сеть АЗС под ТМ «Донбасснефтепродукт», осуществляет оптовую торговлю топливом, оказывает услуги по хранению и транспортировке топлива, исследованию нефтепродуктов в собственной аккредитованной лаборатории качества ГСМ.

В распоряжении компании имеются две крупные нефтебазы в Донецке и Шахтерске, собственный парк современных бензовозов и газовозов.