Бразилия увеличила в июне экспорт соевых бобов на 32%

Согласно данным Министерства торговли Бразилии, экспорт соевых бобов из страны в июне т.г. составил 6,17 млн. тонн, что на 32% превышает показатель прошлого месяца (4,68 млн. тонн).

Основной причиной столь существенного роста является увеличение спроса на масличную со стороны Китая наряду со снижением экспортных поставок из Аргентины.

Напомним, по предварительным оценкам, урожай соевых бобов в Бразилии в 2009/10 МГ повысится на 5,6% в сравнении с сезоном-2008/09 и составит 60,6 млн. тонн., передает «Агро Перспектива».