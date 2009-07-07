Агроситуация на 6 июля

По состоянию на 6 июля, согласно оперативным данным Минагрополитики, в Украине было собрано 4,375 млн. тонн зерна.

Зерновые и зернобобовые культуры к указанной дате были собраны на 1,76 млн. га, или на 13,6% планируемых к уборке площадей. Средняя урожайность зерновых по Украине составляет 25,4 ц/га.

В частности, на указанную дату было намолочено 1,18 млн. тонн пшеницы с 487 тыс. га (7,2% от плана) при средней урожайности 25,1 ц/га.

Согласно данным Минагрополитики, аграрии также собрали 3,07 млн. тонн ячменя с 1,18 млн. га (23,9% от прогноза), 120 тыс. тонн гороха с 90,7 тыс. га (32,8% от прогноза).

Аграрии к 6 июля также собрали 246 тыс. тонн рапса со 194 тыс. га при средней урожайности 13,1 ц/га.

По состоянию на 7 июля 2008 г. зерновых и зернобобовых культур было намолочено 4,04 млн. тонн с 1,36 тыс. га, в частности пшеницы было собрано 1,27 млн. тонн с 431 тыс. га, ячменя - 2,62 млн. тонн с 864 тыс. га площадей. Средняя урожайность зерновых составляла 30,4 ц/га, передает АПК-Информ.