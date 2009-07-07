В РФ минимальный проднабор в июне подорожал на 1,4%

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России за июнь возросла на 1,4%, а в целом за 1-е полугодие 2009 г – на 7,3%, и составляла в конце июня 2270,6 руб. в расчете на месяц. Об этом сообщается в поступившей в ПРАЙМ-ТАСС сводке Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Стоимость набора в Москве в июне повысилась на 1,6%, а за 1-е полугодие 2009 г – на 9,9% и составляла 2571,3 руб. В Санкт-Петербурге набор подорожал за месяц на 1,3%, а с начала года – на 6,1% - до величины 2450,8 руб.