Уборочная кампания начнется в Белоруссии через неделю, сообщила ИА «БЕЛТА» пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства и продовольствия Д. Козловская.

Более 80% зернотоков уже готовы к уборочной. На зерноперерабатывающих предприятиях активно ведется подготовка технологического оборудования и зерносушильных установок для приемки и сушки зерна будущего урожая.

«В течение предстоящей недели-полутора аграрии обследуют состояние всех посевов, завершат подготовку к уборочной необходимой сельхозтехники, - рассказала Д. Козловская. - Минсельхозпрод проверит готовность к предстоящей работе зерноуборочных комбайнов, а также обеспеченность мехдворов запчастями для техники».

В целом на топливо, проведение уборочной и осеннюю посевную в нынешнем году потребуется около 810 млрд Br.

Белоруссия в 2009 году планирует получить урожай зерна в объеме не менее 9,4 млн. т (в весе после доработки).