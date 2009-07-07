Мировое производство кукурузы в 2009/10 МГ составит 798,1 млн.т

Мировое производство кукурузы в 2009/10 маркетинговом году составит 798,1 млн. тонн против 785,3 млн. тонн, прогнозировавшихся ранее.

Таков обновленный прогноз агентства «Informa Economics», данные которого приводит «AПК-Информ».

При этом США соберет на 13,2 млн. тонн больше, чем ожидалось в предыдущем отчете экспертов - 318,1 млн. тонн (в прошлом маркетинговом году урожай американской кукурузы составил 307,4 млн. тонн).

В странах ЕС-27, напротив, прогноз производства зерновой кукурузы в сезоне-2009/10 был снижен до 57,3 млн. тонн против 58,3 млн. тонн согласно июньскому прогнозу и 61,4 млн тонн, собранных годом ранее.

Оценка урожая кукурузы в Китае была озвучена на прежнем уровне - 159,5 (165,5) млн. тонн.

Напомним, в 2008/09 маркетинговом году мировой урожай кукурузы составил 784,9 млн. тонн.