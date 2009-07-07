Казахстанские аграрии за зерновой пул

Казахстанские аграрии поддержали зерновой союз трех стран Причерноморья, сообщает «Казах-Зерно».

О том, что Россия, Украина и Казахстан могут диктовать цены на мировом рынке зерна и в итоге завоевать лидирующие позиции в этом сегменте бизнеса, первой заговорила официальная Москва. Эксперты подсчитали: тогда трем странам Причерноморья достанется 24% рынка, прекратиться колебание цен на зерно. И, как результат, снизится стоимость хлеба.

В Министерстве сельского хозяйства Казахстана эту идею уже поддержали. В мире казахстанская пшеница пользуется большим спросом. Только в минувшем году объем продаж превысил 6 млн. тонн зерна.

Как сообщал УНИАН, 6-7 июня в Санкт-Петербурге прошел Всемирный зерновой форум, в ходе которого обсуждался вопрос создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном.

Опрошенные УНИАН эксперты считают, что Украина не нуждается во вхождении в данную организацию. По их мнению, зерновой пул Украины, Российской Федерации (РФ) и Казахстана неизбежно превратится в восточный гарем, в котором украинскую пшеницу ждет участь наложницы с правами «третьей - запасной»...