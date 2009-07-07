В Крыму цены производителей выросли на 32,7%

Цены производителей промышленной продукции в первом полугодии 2009 года в Автономной Республике Крым, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросли на 32,7%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, наибольший рост цен зафиксирован на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - на 67,0%. В перерабатывающей промышленности цены возросли на 25,7%, в основном за счет роста цен на продукцию химической и нефтехимической промышленности (на 44,2%), легкой промышленности (на 25,3%), металлургического производства и производства готовых металлических изделий (на 24,2%), производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (на 18,8%).

В производстве пищевых продуктов и напитков наибольший рост цен зафиксирован на продукцию по переработке и консервированию овощей и фруктов - на 47,0%, производстве рыбных продуктов - 25,1%, мяса и мясных продуктов - 20,0%, напитков - 20,4%. В производстве кондитерских, макаронных, хлеба и хлебобулочных изделий цены возросли, соответственно, на 29,8%, 14,9% и 12,1%.

В добывающей промышленности Крыма в первом полугодии прирост цен составил 4,8%.