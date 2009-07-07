Нынешний урожай полностью обеспечит нужды Черновицкой обл.
Заявляют в ОГА
Нынешний урожай полностью обеспечит потребность Буковины в продовольственном и фуражном зерне.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Черновицкого облгосадминистрации Виталий УСИК.
По его словам, в целом на жатве в этом году будет задействовано свыше 500 комбайнов, половина из которых иностранного производства.
В Аграрный фонд планируется заготовить 5 тысяч тонн зерна, а в Государственный резерв – 2 тысячи тонн.
Черновицкой области по льготным ценам выделено 304 тонны дизельного топлива по ориентировочной цене 4,30 грн./л и 398 тонн бензина по ориентировочной цене 4,38 грн./л. Ожидается поступление первой партии.
По словам Виталия УСИКА, уборку зерновых на Буковине планируется завершить за 14 дней. Ожидаемый урожай зерновых - 450–455 тыс. тонн.