Одесская обл. соберет второй млн. тонн зерновых через полторы недели

Второй миллион тонн зерновых аграрии Одесской области соберут уже через полторы недели. Об этом заявил 6 июля журналистам глава Одесской облгосадминистрации Николай Сердюк.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «суммарный урожай ранних и поздних зерновых культур в нынешнем году ожидается на уровне 3 млн. тонн». С учетом засушливых мая-июня такой результат, по мнению специалистов, можно считать результатом слаженной работы тружеников села.

Сейчас аграриев, добавил он, беспокоят, прежде всего, «низкие закупочные цены на зерно нового урожая и «необоснованное подорожание горюче-смазочных материалов, происходящее на фоне общемирового падения цен на нефть».

Напомним, 4 июля аграриев Одесской области поздравили с первым миллионом тонн зерна Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.