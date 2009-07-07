Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 07.07.09)

Обзор за неделю 29 июня - 5 июля

Пшеница

Стоимость пшеницы продолжает неуклонно снижаться. Только с начала июля котировки сентябрьского фьючерса на Чикагской бирже просели более чем на 5%. В итоге, в начале новой торговой недели за бушель пшеницы предлагают чуть более $5,19 ($190,81 за тонну). Подобные негативные тенденции сохраняются, несмотря на ухудшающиеся прогнозы по урожаю зерна в этом году. Так, согласно отчету Министерства Сельского Хозяйства США, площади под посев яровой пшеницы составят в Штатах порядка 13 млн. акров, что на 0,3 млн. ниже мартовских прогнозных значений. Усугубляют ситуацию с потенциальным мировым объемом урожая и положение в Аргентине, где из-за засухи, страна в этом году может впервые за последний век прекратить экспортировать пшеницу. Но, игроки упорно игнорируют подобные новости, ориентируясь главным образом, на динамику американской валюты и фондовых индексов. Укрепляющийся доллар лишь усиливает продажи зерновых фьючерсов. К концу этой недели котировки фьючерсов на пшеницу могут вплотную подобраться к психологически важному рубежу $5,00 за бушель.

Кукуруза

Котировки сентябрьских фьючерсов на кукурузу в буквальном смысле сорвались в крутое пике. За последние 2 недели цены упали почти на 15%, достигнув уровня в $3,35 за бушель ($131,89 за тонну). Спекулятивные факторы снижения по-прежнему актуальны. На фоне снижения склонности к риску инвесторы уходят из материальных активов в доллары и номинированные в нем казначейские бумаги. Дорожающая американская валюта делает более дорогой продукцию национальных производителей США на внешнем рынке. К тому же зернотрейдеры по-прежнему обеспокоены сокращающимся спросом вкупе с высокими прогнозами по урожаю кукурузы в этом году. В итоге, стоимость сентябрьских контрактах находится сейчас на минимальных уровнях с момента начала кризиса.

Свинина

Позитивную динамику продолжают демонстрировать фьючерсы на свинину. Так за последние две недели августовский контракт на Чикагской бирже вырос почти на 7%, и в настоящий момент торгуется на уровне $0,6065 за фунт ($1481,04 за тонну). Цены на свинину растут на фоне сокращения поголовья животных в США и некоторой активизации спроса на данный вид мяса. К тому же резкое снижение стоимости кукурузы и других культур делают более дешевыми корма, а значит, фермеры немного притормозят вынужденную ликвидацию свиней на фоне растущих убытков. Некоторые надежды на рост спроса, трейдеры связывают с Россией, которая частично сняла свои ограничения на канадский импорт свинины, а также рассматривает отмену барьеров для ввоза мяса из некоторых штатов (Иллинойса, Нью-Джерси, Пенсильвании и Техаса). В целом, позитивная ценовая динамика по фьючерсам на постную свинину может сохраниться и на этой неделе. Ближайшая цель роста – $0,62 за фунт.

Обзор предоставлен Калита-Финанс