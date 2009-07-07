Прокуратура Киева проверяет "молочников"

Прокуратура города Киева в связи с ростом количества сообщений о ненадлежащем качестве продуктов питания начала проверку соблюдения требований действующего законодательства производителями молочной продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, по словам прокурора Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО, проверкой на предмет содержания в молочных продуктах, в частности в детском питании, запрещенных примесей и консервантов охвачены как компании-производители, расположенные на территории столицы, так и предприятия розничной торговли.

В инспектировании задействованы органы государственного контроля – Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей (ГП «Укрметртестстандарт») и санитарно-эпидемиологическая служба. Проверка продолжается, ее результаты будут сообщены СМИ.